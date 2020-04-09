Уроженка Славянска Евгения Виндюкова, живущая в Италии с 2014 года, рассказала, с какими трудностями ее соотечественники столкнулись в этой стране в связи с пандемией коронавируса. Она сообщила об этом в интервью изданию Украина.ру 8 апреля

Хроники коронавируса. Украинцы не спешат покидать Италию © AP, Claudio Furlan/Lapresse | AP, Claudio Furlan/Lapresse | Перейти в фотобанк

По словам Виндюковой, в Италии «застряло» много украинских туристов.

«Вылететь в Украину они не могут, так как до 21 апреля авиакомпания "Алиталия" летать не будет. Вот они сидят здесь без денег, при этом деньги за билеты не возвращают. Ужас! Украинцы, которые здесь работают, беспокоятся о том, что они не могут передать деньги родным в Украину. Все закрыто. Ко мне дочь должна будет прилететь в июне на все лето. Теперь не знаю, сможет ли прилететь, — беспокоюсь», — рассказала она.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Италии зафиксировано более 135,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом, свыше 17,1 тысячи из которых стали летальными. На Украине заболели более 1,4 тысяч человек, 52 из них скончались.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.