После отмены карантина приблизительно 4 миллиона украинцев останутся без работы. Об этом экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко сказал в интервью изданию Украина.ру 8 апреля

Безработица и голодные бунты. Что ждет Украину из-за коронавируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль заявил, что введенный в связи с пандемией коронавируса карантин в стране могут ослабить в середине мая, чтобы люди вышли на работу.

Тем не менее, по мнению Охрименко, удар по экономике страны был таким сильным, что послабления карантина вряд ли приведут к ее росту: многие предприятия, которые сейчас на карантине, после его отмены «просто прекратят существование».

«Сейчас официально 700 тысяч предприятий не работают — типа в карантине. Какая часть из этих 700 тысяч запустится, сложно сказать. Скорее всего, половина, а может и значительно меньше. Приблизительно до 4 миллионов украинцев останутся без работы. Сейчас — 1,5 миллиона», — сказал эксперт.

Он также отметил, что, несмотря на обещания, людям не заплатят за проведенное на карантине время, таким образом, к маю у населения Украины покупательной способности почти не будет.

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