Менеджер по продажам одного из овощно-фруктовых складов близ рынка «Троещина» в Деснянском районе Киева рассказал корреспонденту Украина.ру, что торговые сети используют карантинные меры как рычаг давления на поставщиков

«Сейчас этот рынок закрыт, работает в городе только рынок «Столичный», который, как говорят, находится «под» (мэром Киева Виталием) Кличко. Все поставщики этого рынка сейчас в тяжелом положении — склады полны овощами, а сбыта нет. Он возможен только в магазинах, а те диктуют свои условия, заставляя поставщиков продавать товар за цену на порядок ниже той, по который они раньше брали продукты у предпринимателей», — объяснил собеседник. Быт и труд в эпоху карантина: как одесситы выживают в условиях самоизоляции © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Таким образом, операторы складских помещений ввиду отсутствия альтернатив вынуждены повиноваться временным монополистам, поскольку овощи и фрукты — это скоропортящиеся продукты, которые нужно быстро продать.

«Сейчас речь о выгоде вообще не идет. Вопрос в том, в каком убытке ты останешься — 20% потерь или 100%», — объяснил менеджер тактику владельцев предприятий розничной торговли.