Жители столицы Киргизии Бишкека обвиняют в начале эпидемии коронавируса паломников, которые вернулись зараженными из малого хаджа к мусульманским святыням на Ближнем Востоке. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

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«И там горожане считают, что коронавирус притащили необразованные исламисты из хаджа, и, наоборот, в соцсетях можно увидеть определенный всплеск антиисламских настроений. Точнее даже антифундаменталистских, антитрадиционалистских. Но это вообще характерно для городской среды, там более светское население, критически настроенное к сельскому исламу. Там это скорее не спор между атеистами и верующими, а спор между городскими и сельскими», — рассказал Андрей Грозин.

По его словам, медицинская система Киргизии, ослабленная реформами предыдущих лет, оказалась не готова к эпидемии.