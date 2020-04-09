В Бишкеке, где сосредоточена треть населения республики, из-за коронавируса действует пропускной режим и чрезвычайное положение. За минувшие сутки в столице подтвердилось еще 10 случаев COVID-19.
«И там горожане считают, что коронавирус притащили необразованные исламисты из хаджа, и, наоборот, в соцсетях можно увидеть определенный всплеск антиисламских настроений. Точнее даже антифундаменталистских, антитрадиционалистских. Но это вообще характерно для городской среды, там более светское население, критически настроенное к сельскому исламу. Там это скорее не спор между атеистами и верующими, а спор между городскими и сельскими», — рассказал Андрей Грозин.
По его словам, медицинская система Киргизии, ослабленная реформами предыдущих лет, оказалась не готова к эпидемии.