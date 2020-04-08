Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон остаётся в реанимации, но чувствует себя лучше, уже может сидеть и общаться с медперсоналом

На брифинге 8 апреля канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак сообщил о самочувствии главы правительства.

«Последние сведения, которые мы получили из больницы, — что премьер-министр по-прежнему находится в реанимации, но его состояние улучшается. Он уже сидит в постели и c удовольствием общается с сотрудниками больницы», — сказал он. Чувство юмора поможет: Путин пожелал Джонсону победить коронавирус © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

По информации газеты Daily Mail, у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона снизилась температура, которая держалась больше 10 дней, но официальный представитель политика отказался комментировать эту новость.

Диагноз COVID-19 у Джонсона подтвердился 26 марта, он самоизолировался и руководил страной дистанционно. Затем его самочувствие ухудшилось, 5 апреля его госпитализировали. В больнице ему стало хуже, и 6 апреля его перевели в реанимацию. Политику провели оксигенотерапию (лечение посредством вдыхания воздуха с повышенной концентрацией кислорода).

Всего в королевстве 60 733 заболевших коронавирусом (за сутки 5 491 новый случай), 7 097 человек скончались (+938 за сутки), выздоровели 135.