«8 апреля 2020 г. арбитр, назначенный Гендиректором ВТО, установил, что Украина должна исполнить решение Органа по разрешению споров ВТО (ОРС) по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония (DS493) до 15 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.
В июле 2014 года Украина с 11,91 до 36,03% увеличила пошлины на ввоз нитрата аммония из России и продлила срок их действия на пять лет. Россия в 2015 году подала иск ВТО, оспаривая несправедливую методику «энергокотировок» для расчета стоимости российской продукции.
В результате третейская группа установила, что действия Украины нарушают нормы ВТО. С этим согласился апелляционный орган, окончательно закрепив победу за Россией.
ВТО обязала Украину устранить нарушения в части расчета демпинговой маржи, а также исключить ОАО «ЕвроХим» из-под действия антидемпинговых мер.
Отмечается, что Киеву дан срок до 15 сентября.