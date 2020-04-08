Всемирная торговая организация (ВТО) предписала Украине до 15 сентября исполнить решение по спору об энергокотировках, вынесенное в пользу России. Об этом в среду, 8 апреля, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ

«8 апреля 2020 г. арбитр, назначенный Гендиректором ВТО, установил, что Украина должна исполнить решение Органа по разрешению споров ВТО (ОРС) по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония (DS493) до 15 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

За что боролись. Украина проиграла России в ВТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В результате третейская группа установила, что действия Украины нарушают нормы ВТО. С этим согласился апелляционный орган, окончательно закрепив победу за Россией.

ВТО обязала Украину устранить нарушения в части расчета демпинговой маржи, а также исключить ОАО «ЕвроХим» из-под действия антидемпинговых мер.

Отмечается, что Киеву дан срок до 15 сентября.