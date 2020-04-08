Как пишет британская газета, всему виной биологические особенности мужского организма, вредные привычки и пренебрежение личной гигиеной

В феврале и российские, и китайские учёные установили, что COVID-19 больше подвержены мужчины, причём вне зависимости от возраста.

В своей статье, опубликованой 7 апреля, журналист газеты The Guardian Филип Болл привёл статистические данные: в Китае, Франции, Италии и Южной Корее среди умерших от COVID-19 мужчин на 50% больше, чем женщин.

Он объясняет такую тенденцию биологическими особенностями. Во-первых, мужские половые гормоны слабее реагируют на патогены, нежели женские. Во-вторых, иммунная система женщин сильнее и они не так подвержены различным инфекционным заболеваниям, а коронавирус относится к этой категории. Коронавирус: китайские ученые сообщили плохую новость для мужчин © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Кроме того, по словам журналиста, к таким вредным привычкам, как злоупотребление алкоголем и курение, чаще склонны мужчины. Как ранее говорил глава Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда, помимо обострения депрессивного состояния, алкоголь ослабляет иммунную систему и ухудшает способность организма сопротивляться бактериям. Болл также обращает внимание, что мужчины могут пренебрегать гигиеной, например мытьём рук.

Чтобы не заразиться коронавирусом, медики рекомендуют чаще мыть руки горячей водой с мылом, пользоваться антисептиками, на время отказаться от поцелуев, объятий, а также соблюдать дистанцию с другими людьми 1,5-2 метра.