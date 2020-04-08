Уроженка Славянска Евгения Виндюкова, живущая в Италии с 2014 года, рассказала о карантинных мерах, применяемых в Ломбардии. Она поделилась наблюдениями в интервью изданию Украина.ру 8 апреля

Коронавирус: Украину может ожидать ситуация как в Италии - видео © кадр из видео Украина.ру

По словам Виндюковой, он должен продлиться до 15 апреля, однако итальянцы считают, что он будет пролонгирован до конца апреля. При этом с момента его введения ограничительные меры ужесточились.

«Теперь без маски и перчаток выходить на улицу нельзя. Вдвоем передвигаться в машине, даже если вы муж и жена, нельзя. Представляете, нашу машину сегодня остановила полиция, и мне пришлось возвращаться пешком домой — просто муж был за рулем. При этом нас даже не оштрафовали. А штрафы за несоблюдение правил карантина сейчас увеличены. Если раньше максимальный штраф составлял 203 евро (16,6 тысяч рублей — ред.), то сейчас уже 2 тысячи евро», — рассказала украинка.

Она также посетовала на то, что госслужащие получают зарплату по 2 тысячи евро (164 тысячи рублей), а те, кто работает в сфере частного бизнеса, сидят без работы.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Италии зафиксировано более 135,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом, свыше 17,1 тысячи из которых стали летальными.

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