Сегодня в истории человечества наступает судьбоносный момент, когда предстоит выбрать вариант перехода от существующей системы человеческого общежития к новой глобальной системе, при которой обеспечиваются мир и общечеловеческое улучшение качества условий жизни. Об этом венгерский политолог Ласло Кемени заявил в интервью изданию Украина.ру 8 апреля

О дивный новый мир. Как мы будем жить после коронавируса © REUTERS, Toby Melville/File Photo | REUTERS, Toby Melville/File Photo | Перейти в фотобанк

По мнению Кемени, есть разные пути развития ситуации, и очень многое зависит от политиков и идеологии, которой они будут руководствоваться.

«Очень велика ответственность политиков. Эта ответственность заключается в том, чтобы отказаться от устаревших регрессивных интересов и найти способы согласования участия общечеловеческого естественного интеллекта в продвижении нового качества жизни человечества. Задачу политиков я вижу и в обеспечении условий для людей владеть средствами искусственного интеллекта. Тогда каждый, постоянно обогащая свой ум, сможет быть достойным участником новой цивилизации», — сказал эксперт.

Для этого, по его словам, необходимо объединение всех интеллектуальных сил общества. Сложность задачи, по мнению Кемени, заключается в том, что сейчас главным критерием отбора вариантов развития науки и техники остается сверхприбыль, а не интересы человека.

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