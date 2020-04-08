В условиях пандемии коронавируса, когда фактически половина человечества находится на карантине, люди могут демонстрировать как стремление к единству, так и, напротив, тенденцию к разобщению.
По мнению Кемени, есть разные пути развития ситуации, и очень многое зависит от политиков и идеологии, которой они будут руководствоваться.
«Очень велика ответственность политиков. Эта ответственность заключается в том, чтобы отказаться от устаревших регрессивных интересов и найти способы согласования участия общечеловеческого естественного интеллекта в продвижении нового качества жизни человечества. Задачу политиков я вижу и в обеспечении условий для людей владеть средствами искусственного интеллекта. Тогда каждый, постоянно обогащая свой ум, сможет быть достойным участником новой цивилизации», — сказал эксперт.
Для этого, по его словам, необходимо объединение всех интеллектуальных сил общества. Сложность задачи, по мнению Кемени, заключается в том, что сейчас главным критерием отбора вариантов развития науки и техники остается сверхприбыль, а не интересы человека.
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.