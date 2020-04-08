Представительницы донецкого культурно-просветительского общества ромских женщин «Мирикля» в новом видео поздравили подписчиков Telegram-канала Украина.ру с Благовещением и Всемирным днем цыган, а также раскинули карты, чтобы выяснить, что ждет нас в будущем в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующий ролик был опубликован 8 апреля

Раскинуть карты и увидеть мир: главная цыганка Донбасса гадает на исход войны Наталья Варакута, главная цыганка Донбасса.

Также женщины пояснили, почему Будулай играет в шатре на гитаре, пока его Земфира носится по магазинам и аптекам, и научили зрителей несложным танцевальным движениям, чтобы поддерживать себя в тонусе во время карантина.

«Словом, провели комплексную цыганскую терапию. Взбодрили и зарядили на энергичное пребывание дома, раз уж так вышло», — говорится в публикации Telegram-канала Украина.ру.