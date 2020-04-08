«Пока сидим дома. Все сидим дома. Самая лучшая карта в колоде — бубновый туз. Все будет у нас хорошо. Дай бог всем счастья, благополучия», — заявила Наталья Варакута, главная цыганка Донбасса.
Также женщины пояснили, почему Будулай играет в шатре на гитаре, пока его Земфира носится по магазинам и аптекам, и научили зрителей несложным танцевальным движениям, чтобы поддерживать себя в тонусе во время карантина.
«Словом, провели комплексную цыганскую терапию. Взбодрили и зарядили на энергичное пребывание дома, раз уж так вышло», — говорится в публикации Telegram-канала Украина.ру.