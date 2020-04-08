В предыдущем месяце объем добычи составил 750 тысяч баррелей в сутки.
«В марте среднесуточная добыча нефти составила 763,9 тысячи баррелей: 683,7 тысячи баррелей составила сырая нефть, 80,2 тысячи баррелей — конденсат», — заявили в Минэнерго.
Экстренная встреча ОПЕК+, которую инициировала Саудовская Аравия, должна была состояться 6 апреля, но была перенесена на 9 апреля. В ходе встречи представители стран-участниц ОПЕК+ должны обсудить сокращение добычи нефти с целью стабилизировать ситуацию на рынке.
Итоговое решение будет принято после заседания глав минэнерго G20, запланированного на пятницу, 10 марта.