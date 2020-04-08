Азербайджан в марте увеличил объем нефтедобычи на 1,8% - до 763,9 тысяч баррелей в сутки. Об этом в среду, 8 апреля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Азербайджана

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