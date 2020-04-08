Министерство юстиции Украины предлагает амнистировать около 900 заключенных из-за карантина, связанного с распространением в стране коронавируса. Об этом 8 апреля в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська

Министр отметил, что некоторые страны пошли на освобождение большого количества заключенных во время эпидемии коронавируса. Вышел на свободу приговоренный к смерти и амнистированный Порошенко убийца © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Позиция Минюста — мы поддерживаем идею освобождения осужденных, однако не массового, а в ограниченном и обоснованном количестве. Речь должна идти только о тех, кто не представляет опасности для общества», — отметил министр.

По его словам, законопроект об амнистии, который готовят представить в Раде, освободит около 900 осужденных. Также, по его словам, изменения позволят существенно снизить количество новых людей в СИЗО или колониях.