Как сообщает украинское издание «Обозреватель», одна из соавторов документа, проживающая во Флоренции украинка Наталья Гербич, заявила, что составители петиции ставят вопросы, которые по ее мнению «волнуют многих итальянцев». При этом, украинка, конечно, не объяснила, откуда она черпает информацию о мнении многих граждан Италии.
«Первое — почему вместо гражданских врачей в страну прилетели российские военные, — спрашивает Гербичю — Это не секрет, что на 15 самолетах прибыли 104 человека, из них только 35 медиков (только два из них являются гражданскими) и 13 переводчиков. А остальные — это кто? За неделю их "работы" в нашей стране мы увидели всего лишь двухчасовую дезинфекцию дома для пожилых людей в Бергамо, и все», — заявила она. При этом Гербич, то ли нарочно, то ли по недостатку у нее лично информации, не сообщает о реальных действиях российских врачей.
Зато ее возмущает, что российские специалисты обрабатывали дома престарелых в Бергамо якобы «неизвестным веществом» (кому неизвестным?). Украинка также пожаловалась на якобы хамское поведение россиян, не приведя при этом ни одного примера.
Ранее в Бергамо прибыли российские военные медики. Они привезли с собой мобильный комплекс для анализа и диагностики заболевания, а также высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств и специальное оборудование для оказания помощи тяжело больным пациентам.