Несколько проживающих в Италии украинцев написали петицию, требуя от итальянских властей сообщить о целях российских военных медиков, которые прибыли в страну для борьбы с коронавирусом

Как сообщает украинское издание «Обозреватель», одна из соавторов документа, проживающая во Флоренции украинка Наталья Гербич, заявила, что составители петиции ставят вопросы, которые по ее мнению «волнуют многих итальянцев». При этом, украинка, конечно, не объяснила, откуда она черпает информацию о мнении многих граждан Италии.

«Первое — почему вместо гражданских врачей в страну прилетели российские военные, — спрашивает Гербичю — Это не секрет, что на 15 самолетах прибыли 104 человека, из них только 35 медиков (только два из них являются гражданскими) и 13 переводчиков. А остальные — это кто? За неделю их "работы" в нашей стране мы увидели всего лишь двухчасовую дезинфекцию дома для пожилых людей в Бергамо, и все», — заявила она. При этом Гербич, то ли нарочно, то ли по недостатку у нее лично информации, не сообщает о реальных действиях российских врачей.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ранее в Бергамо прибыли российские военные медики. Они привезли с собой мобильный комплекс для анализа и диагностики заболевания, а также высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств и специальное оборудование для оказания помощи тяжело больным пациентам.