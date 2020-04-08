Папа Римский Франциск уверен, что пандемия коронавируса – это одна из реакций природы на изменения климата. Об этом в среду, 8 апреля, сообщил телеканал CNN

По мнению понтифика, вспышка коронавируса позволила замедлить темпы производства и потребления, а также научиться изучать и созерцать мир природы.

«Мы не реагировали на частные катастрофы. Кто сейчас говорит о пожарах в Австралии, помнит, что 18 месяцев назад лодка могла пересечь Северный полюс, потому что ледники все растаяли? Кто сейчас говорит о наводнениях?» — заявил Папа Римский.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Понтифик также призвал остерегаться популистских политиков, которые выступают с речами, напоминающими речи Гитлера в 1933 году, а также тех, кто сосредоточен исключительно на экономике. Он отметил, что его беспокоит «лицемерие некоторых политических деятелей, которые говорят о столкновении с кризисом, о проблеме голода в мире, но при этом производят оружие».

Ранее Папа Римский призвал всем людей мира прекратить военные столкновения и объединиться в борьбе против пандемии коронавируса.