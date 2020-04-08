Конституционный суд Украины (КСУ) отказался согласиться с предложением депутата от фракции «Слуги народа» Галины Третьяковой, которая внесла на рассмотрение парламента законопроект о перебазировании суда в Харьков. Об этом 8 апреля говорится в сообщении КСУ на странице в Facebook

По мнению КСУ, законопроект не учитывает позицию самого суда и содержит нормы ограничения конституционных прав. Третьякова обосновывает необходимость переноса усилением независимости и улучшением эффективности функционирования органа конституционной юрисдикции. Фесенко знает, «откуда растут ноги» у идеи переноса КСУ в Харьков © UKRLIFE.TV «Конституционный суд Украины не одобряет попыток необоснованных законодательных изменений, которые могут ухудшить права человека в Украине, и настаивает, что такие изменения должны приниматься взвешенно, аргументировано, после проведения профессиональных дискуссий с привлечением экспертов, в том числе Венецианской комиссии, о чем неоднократно подчеркивал Совет Европы», — заявили в суде.