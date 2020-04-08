По мнению КСУ, законопроект не учитывает позицию самого суда и содержит нормы ограничения конституционных прав. Третьякова обосновывает необходимость переноса усилением независимости и улучшением эффективности функционирования органа конституционной юрисдикции.
При этом суд отмечает, что предварительный анализ показал, что в этом законопроекте не учтен комплексный подход к предложениям Конституционного суда Украины, предоставленным парламенту, зато предусмотрены существенные ограничения определенных конституционных прав.
«Конституционный суд Украины не одобряет попыток необоснованных законодательных изменений, которые могут ухудшить права человека в Украине, и настаивает, что такие изменения должны приниматься взвешенно, аргументировано, после проведения профессиональных дискуссий с привлечением экспертов, в том числе Венецианской комиссии, о чем неоднократно подчеркивал Совет Европы», — заявили в суде.