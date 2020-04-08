Кабинет министров предлагает временно запретить въезд на территорию Украины иностранных граждан из стран, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также запретить выезд украинцев за границу. Об этом 8 апреля сообщает «Украинская правда»

«Кабмин предлагает парламенту в случае объявления карантина предоставить правительству право временно ограничивать или запрещать проезд на территорию Украины иностранных граждан и транспортных средств из стран, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также запрещать выезд граждан Украины за границу», — говорится в сообщении.

На Украине запретили отходить от дома более чем на два километра © РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк

Лица, которые были в странах или регионах, где есть коронавирус, будут автоматически считаться контактировавшими с больными, и после пересечения границы их будут направлять в специализированные учреждения. Это не касается: сотрудников дипломатических и консульских учреждений, представителей официальных миссий, представителей организаций, аккредитованных на Украине, и членов их семьи, водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажа воздушных и морских судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований считать, что они имели контакт с лицом, больным особенно опасной инфекционной болезнью.