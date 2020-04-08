Днепропетровский окружной админсуд удовлетворил заявление о проведении судебного заседания онлайн, без присутствия участников в зале суда, в формате видеоконференции. Об этом 8 апреля сообщает «Европейская правда» со ссылкой на платформу для работы с открытыми данными Опендатабот

Отмечается, что 13 апреля в суде будет рассматриваться иск ООО «Трансформ Энерджи» к Киевской таможне Гостаможслужбы о признании противоправными и отмене решений. COVID-19 vs Чернобыль-86. На Украине появилась необычная онлайн-экскурсия © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Истец обосновывает необходимость провести судебное дело в режиме онлайн применением карантинных мероприятий, которые затрудняют и делают невозможным для сторон реализовать свое право на участие в рассмотрении их дела в очном суде», — говорится в сообщении.

Для участия в онлайн-суде всем участникам процесса достаточно иметь компьютер или смартфон с доступом в интернет, которые позволяют передавать аудиосигнал и видеоизображение, установить приложение Zoom и иметь идентификатор беседы. Время судебного заседания в Zoom ограничено 40 минутами.