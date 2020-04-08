Второй эпизод онлайн-концертов, в котором запланировано выступление украинской певицы Джамалы и еще шести артистов, исполняющих по два номера, запланировано на текущую пятницу. Об этом 8 апреля сообщается на сайте eurovision.tv

Джамала разродилась своей лучшей песней © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Джамала исполнит композицию «1944», с которой она выиграла конкурс в 2016 году в Стокгольме, и песню Arcade Дункана Лоуренса.

Третьего апреля стартовали домашние концерты «Евровидения». В шоу звезды прошлых и нынешнего конкурсов пытаются сделать жизнь немного проще во время карантина, устраивая мини-концерты у себя дома.