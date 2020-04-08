В частности, участники споют свою песню и кавер-версию другого хита «Евровидение». Уже опубликован список всех участников второго эпизода. Вместе с Джамалой выступят Daði (Исландия 2020), Montaigne (Австралия 2020), Vasil (Северная Македония 2020), Aksel (Финляндия 2020), Gjon´s Tears (Швейцария 2020) и Lenora (Дания 2019).
Джамала исполнит композицию «1944», с которой она выиграла конкурс в 2016 году в Стокгольме, и песню Arcade Дункана Лоуренса.
Третьего апреля стартовали домашние концерты «Евровидения». В шоу звезды прошлых и нынешнего конкурсов пытаются сделать жизнь немного проще во время карантина, устраивая мини-концерты у себя дома.