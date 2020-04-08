Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге раскритиковал слова президента США Дональда Трампа о заморозке финансирования организации. Об этом в среду, 8 апреля, сообщило агентство РИА Новости

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По мнению Клюге, урезать финансирование ВОЗ во время острой фазы борьбы с пандемией коронавируса в мире нельзя.

«Как региональный директор, я отвечаю за 53 страны-члена ВОЗ, и я скажу вам: нет. Мы до сих пор находимся в острой фазе этой пандемии. Так что это не время для сокращения финансирования», — заявил он.

По состоянию на 8 апреля в мире зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, 83 тысячи человек скончались от осложнений в связи с инфекцией, почти 308 тысяч выздоровели.