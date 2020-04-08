Россия была одним из претендентов на проведение женского ЧЕ-2024 по гандболу, однако в январе этого года было решено, что турнир пройдет в Австрии, Венгрии и Швейцарии.
Шишкарев признался, что изначально было трудно конкурировать сразу с тремя странами, поэтому он предложил Украине и Белоруссии присоединиться к российской заявке.
«Наверное, бессонную ночь своим заявлением Зеленскому устроил. Не знаю уж, от кого Владимир Александрович узнал, ведь он в ту субботу день рождения в узком кругу отмечал, но на следующее утро весь интернет кипел», — сказал глава российского гандбола.
Шишкарев добавил, что его украинский коллега Александр Гладун после этого сказал ему, что он сделал для популяризации этого вида спорта на Украине за одну ночь больше, чем сам Гладун — за всю карьеру.
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