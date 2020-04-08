Глава Федераци гандбола России Сергей Шишкарев рассказал, как его предложение подать совместную заявку РФ, Белоруссии и Украины на проведение чемпионата Европы-2024 взбудоражило общественность и киевские власти. Интервью с ним опубликовал портал championat.com 8 апреля

Россия была одним из претендентов на проведение женского ЧЕ-2024 по гандболу, однако в январе этого года было решено, что турнир пройдет в Австрии, Венгрии и Швейцарии. Украина опровергла информацию о возможном совместном с Россией проведении ЧЕ-2026 по гандболу © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Шишкарев признался, что изначально было трудно конкурировать сразу с тремя странами, поэтому он предложил Украине и Белоруссии присоединиться к российской заявке.

«Наверное, бессонную ночь своим заявлением Зеленскому устроил. Не знаю уж, от кого Владимир Александрович узнал, ведь он в ту субботу день рождения в узком кругу отмечал, но на следующее утро весь интернет кипел», — сказал глава российского гандбола.

Шишкарев добавил, что его украинский коллега Александр Гладун после этого сказал ему, что он сделал для популяризации этого вида спорта на Украине за одну ночь больше, чем сам Гладун — за всю карьеру.

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