Из-за пандемии коронавируса валовой внутренний продукт (ВВП) Франции по итогам первого квартала 2020 года упал на 6% — это крупнейшее сокращение со времен Второй мировой войны. Об этом в среду, 8 апреля, сообщило издание «Коммерсантъ»

До последнего времени худшим показателем было сокращение ВВП на 5,3% в 1968 году, во время студенческих волнений и массовых забастовок.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, во Франции коронавирус зафиксирован у более чем 110 тысяч человек, 10,3 тысячи скончались.

Стоит отметить, что, несмотря на эпидемию и кризис, резко вырос рейтинг действующего президента Франции Эммануэля Макрона — 46% французов оценивают действия главы государства положительно.