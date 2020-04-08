До последнего времени худшим показателем было сокращение ВВП на 5,3% в 1968 году, во время студенческих волнений и массовых забастовок.
Как отмечают в ЦБ Франции, сокращение вызвано карантинными мерами, принятыми в связи с коронавирусом — приостановкой работы предприятий и сокращением потребительского спроса. Каждую неделю карантина экономическая активность в стране уменьшалась на 32%.
Согласно последним данным, во Франции коронавирус зафиксирован у более чем 110 тысяч человек, 10,3 тысячи скончались.
Стоит отметить, что, несмотря на эпидемию и кризис, резко вырос рейтинг действующего президента Франции Эммануэля Макрона — 46% французов оценивают действия главы государства положительно.