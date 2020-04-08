Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование. Об этом 8 апреля сообщается на официальном сайте главы государства

Епифаний представил Зеленскому свое видение празднования Пасхи в условиях карантина © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Карантин — это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так стремительно. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время», — сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с этой целью уже разработаны программы выплат гражданам с низкими доходами, которые постепенно будут вводиться.