К такому решению президент пришел на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом. Также сообщается, что не смягчать карантинные мероприятия призвали во Всемирной организации здравоохранения.
«Карантин — это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так стремительно. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время», — сказал Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с этой целью уже разработаны программы выплат гражданам с низкими доходами, которые постепенно будут вводиться.