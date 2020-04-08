Средства, которые должны быть направлены на поддержку бизнеса, сельского хозяйства и европейцев, оставшихся без работы, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «новым планом Маршалла».
Предполагалось, что на помощь странам ЕС будет выделена беспрецедентно большая сумма — полтриллиона евро.
Однако, по словам министра Финансов Португалии Марио Сентено, его коллеги «были близки к сделке, но пока не достигли ее».
Новое заседание назначено на четверг, 9 апреля. Ранее сообщалось, что для спасения национальных экономик планируется выпустить еврооблигации, за счет которых предполагается смягчить падение. Отмечается, что против этого выступают Германия, Австрия и Нидерланды.