Министры финансов стран-членов Евросоюза за время 16-часовой видеоконференции не смогли согласовать текст плана по спасению национальных экономик, пострадавших от последствий пандемии COVID-19. Об этом в среду, 8 апреля, сообщило агентство Reuters

Средства, которые должны быть направлены на поддержку бизнеса, сельского хозяйства и европейцев, оставшихся без работы, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «новым планом Маршалла».

Предполагалось, что на помощь странам ЕС будет выделена беспрецедентно большая сумма — полтриллиона евро.

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Марио Сентено, его коллеги «были близки к сделке, но пока не достигли ее».

Новое заседание назначено на четверг, 9 апреля. Ранее сообщалось, что для спасения национальных экономик планируется выпустить еврооблигации, за счет которых предполагается смягчить падение. Отмечается, что против этого выступают Германия, Австрия и Нидерланды.