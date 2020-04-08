Средства, которые должны быть направлены на поддержку бизнеса, сельского хозяйства и европейцев, оставшихся без работы, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «новым планом Маршалла».

Предполагалось, что на помощь странам ЕС будет выделена беспрецедентно большая сумма — полтриллиона евро.

Мировой экономический кризис. Справка
Мировой экономический кризис. Справка
© РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк
Однако, по словам министра Финансов Португалии Марио Сентено, его коллеги «были близки к сделке, но пока не достигли ее».

Новое заседание назначено на четверг, 9 апреля. Ранее сообщалось, что для спасения национальных экономик планируется выпустить еврооблигации, за счет которых предполагается смягчить падение. Отмечается, что против этого выступают Германия, Австрия и Нидерланды.