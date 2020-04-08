Украинцы перестали проветривать квартиры из-за боязни заразиться коронавирусом. Об этом 8 апреля сообщила экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун в своем Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Она советует проветривать комнаты как можно чаще, делать влажную уборку, очищать поверхности с помощью моющих средств или дезинфекторов. Также Супрун советует иногда все же выходить на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом. Лучше, по ее мнению, это делать рано утром или поздно вечером, когда меньше людей и проще держать дистанцию. Она отметила, что прогулки полезны и для легких, и для мышц, и для расшатанных карантином нервов.