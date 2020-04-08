«Заметила, что из-за страха заболеть COVID-19, люди реже проветривают свои дома. Вроде вирус SARS-CoV-2 может залететь в открытое окно и заразить всех в комнате. Но нет риска заболеть COVID-19 путем проветривания. Зато в душном помещении риск "поймать" какой-то вирус, бактерию или грибок растет», — написала Супрун.
Она советует проветривать комнаты как можно чаще, делать влажную уборку, очищать поверхности с помощью моющих средств или дезинфекторов. Также Супрун советует иногда все же выходить на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом. Лучше, по ее мнению, это делать рано утром или поздно вечером, когда меньше людей и проще держать дистанцию. Она отметила, что прогулки полезны и для легких, и для мышц, и для расшатанных карантином нервов.