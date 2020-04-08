Своеобразная маска представляет собой одну или несколько бумажных салфеток, скрепленных при помощи степлера, фиксировать их на голове предполагается обычными канцелярскими резинками.
Кроме того, работники пожаловались на химические средства, которыми дезинфицируют подвижной состав, после чего невозможно находиться в кабинах электровозов из-за специфического запаха.
В период ажиотажного спроса на медицинские маски по всему миру придумывают различные способы изготовить их из подручных материалов или найти им аналоги. Так, один из одесситов ходит по улице в белом колпаке, похожем на те, что носили расисты из Ку-клукс-клана.