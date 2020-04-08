Несмотря на заверения властей Украины в том, что в стране не допустят дефицита медицинских масок в период эпидемии коронавируса, сотрудникам депо «Укрзализницы» в Полтавской области раздали самодельные аналоги из бумажных салфеток. Соответствующие фото, предоставленные одним из работников, опубликовало 8 апреля интернет-издание «Обозреватель»

Ку-клукс-клан по-одесски: оперный певец придумал необычный способ защиты от коронавируса — видео © скриншот видео Denis Khotyachuk представляет собой одну или несколько бумажных салфеток, скрепленных при помощи степлера, фиксировать их на голове предполагается обычными канцелярскими резинками.

Кроме того, работники пожаловались на химические средства, которыми дезинфицируют подвижной состав, после чего невозможно находиться в кабинах электровозов из-за специфического запаха.

В период ажиотажного спроса на медицинские маски по всему миру придумывают различные способы изготовить их из подручных материалов или найти им аналоги. Так, один из одесситов ходит по улице в белом колпаке, похожем на те, что носили расисты из Ку-клукс-клана.