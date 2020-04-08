Большинство жителей Германии поддерживают реализацию проекта газопровода «Северный поток-2» и выступают за активизацию отношений с Россией. Об этом заявил исполнительный директор Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс, передает РИА Новости в среду, 8 апреля

В своем заявлении Хармс сослался на результаты социологического опроса, проведенного институтом Forsa по заказу OAOEV.

По его словам, 55% участников исследования заявили, что поддерживают активизацию отношений с РФ, 28% участников высказались против, 17% — затруднились с ответом.

«Атака на газопровод — это как военное нападение на страну». Эксперты о действиях США по «Северному потоку – 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В опросе, который проводился с 16 по 19 марта, приняли участие около тысячи граждан Германии.

Из-за санкций, наложенных Конгрессом США в декабре прошлого года, швейцарская компания All Seas приостановила строительство газопровода в Балтийском море.

По словам министра энергетики России Александра Новака, использование российского судна «Академик Черский» — это один из вариантов достройки «Северного потока-2», но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку.