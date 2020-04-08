В своем заявлении Хармс сослался на результаты социологического опроса, проведенного институтом Forsa по заказу OAOEV.
По его словам, 55% участников исследования заявили, что поддерживают активизацию отношений с РФ, 28% участников высказались против, 17% — затруднились с ответом.
Кроме того, 86% опрошенных высказались против односторонних санкций США, 77% поддержали строительство «Северного потока-2».
В опросе, который проводился с 16 по 19 марта, приняли участие около тысячи граждан Германии.
Из-за санкций, наложенных Конгрессом США в декабре прошлого года, швейцарская компания All Seas приостановила строительство газопровода в Балтийском море.
По словам министра энергетики России Александра Новака, использование российского судна «Академик Черский» — это один из вариантов достройки «Северного потока-2», но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку.