В своем заявлении Хармс сослался на результаты социологического опроса, проведенного институтом Forsa по заказу OAOEV.

По его словам, 55% участников исследования заявили, что поддерживают активизацию отношений с РФ, 28% участников высказались против, 17% — затруднились с ответом.

«Атака на газопровод — это как военное нападение на страну». Эксперты о действиях США по «Северному потоку – 2»
«Атака на газопровод — это как военное нападение на страну». Эксперты о действиях США по «Северному потоку – 2»
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
Кроме того, 86% опрошенных высказались против односторонних санкций США, 77% поддержали строительство «Северного потока-2».

В опросе, который проводился с 16 по 19 марта, приняли участие около тысячи граждан Германии.

Из-за санкций, наложенных Конгрессом США в декабре прошлого года, швейцарская компания All Seas приостановила строительство газопровода в Балтийском море.

По словам министра энергетики России Александра Новака, использование российского судна «Академик Черский» — это один из вариантов достройки «Северного потока-2», но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку.