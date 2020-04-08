Мониторинговый комитет ОПЕК+ разработал проект по размерам сокращения добычи нефти – глава организации Мохаммед Баркиндо обсудит готовность стран к сокращению перед заседанием. Об этом в среду, 8 апреля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к заседанию

«Проект мониторингового комитета по квотам уже готов. Он держится в строжайшем секрете, детали будут обсуждены завтра. Сегодня вечером ожидаются контакты по телефону генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо с некоторыми странами формата, будут обсуждены их готовность к сокращениям, предложения. Но окончательно все будет известно, конечно же, завтра», — утверждает он.

Переговоры ОПЕК+. Геополитический анализ © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Экстренная встреча ОПЕК+, которую ранее инициировала Саудовская Аравия, должна была состояться 6 апреля. Позже она была перенесена на 9 апреля. В ходе встречи представители стран-участниц ОПЕК+ должны обсудить сокращение добычи нефти с целью стабилизировать ситуацию на рынке.