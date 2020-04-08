«Проект мониторингового комитета по квотам уже готов. Он держится в строжайшем секрете, детали будут обсуждены завтра. Сегодня вечером ожидаются контакты по телефону генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо с некоторыми странами формата, будут обсуждены их готовность к сокращениям, предложения. Но окончательно все будет известно, конечно же, завтра», — утверждает он.
По словам собеседника агентства, итоговое решение ОПЕК+ будет зависеть от результатов последующих за этим переговоров министров энергетики стран G20.
Экстренная встреча ОПЕК+, которую ранее инициировала Саудовская Аравия, должна была состояться 6 апреля. Позже она была перенесена на 9 апреля. В ходе встречи представители стран-участниц ОПЕК+ должны обсудить сокращение добычи нефти с целью стабилизировать ситуацию на рынке.