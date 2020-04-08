«Сегодня у нас 28 новых случаев из проведенных 311 тестирований. С выздоровлением выписаны 27 человек. Общее число выздоровевших — 114, в больницах остаются — 758. Около 90% пациентов даже не имеют температуры», — написал Пашинян.
По его словам, если тенденция продолжится, то можно полагать, что Армения преодолела пик заболеваемости коронавирусом. Он также напомнил, что больше всего случаев заражения в стране было выявлено 31 марта (50) и 2 апреля (93).
Он также сообщил, что последнему скончавшемуся от коронавируса пациенту было 93 года и у него было онкологическое заболевание.
Согласно последним данным, в Армении зафиксирован 881 случай заражения COVID-19, девять человек скончались, 114 выздоровели.