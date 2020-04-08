Армения преодолела пик заболеваемости коронавирусом, считает премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом в среду, 8 апреля, он написал на своей странице в Facebook, передает «Интерфакс»

«Сегодня у нас 28 новых случаев из проведенных 311 тестирований. С выздоровлением выписаны 27 человек. Общее число выздоровевших — 114, в больницах остаются — 758. Около 90% пациентов даже не имеют температуры», — написал Пашинян.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Он также сообщил, что последнему скончавшемуся от коронавируса пациенту было 93 года и у него было онкологическое заболевание.

Согласно последним данным, в Армении зафиксирован 881 случай заражения COVID-19, девять человек скончались, 114 выздоровели.