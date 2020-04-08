По его словам, особенно неблагоприятная ситуация сложилась в Киргизии, где медицину ослабили реформы в годы независимости, подобные тем, которые проводила экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун.
«Это примерно то же самое, что можно наблюдать в одной отдельно взятой стране, которая идет в Европу и никак дойти не может. При этом проводит кардинальные медицинские реформы. Киргизы тоже проводили масштабные медицинские реформы после переворотов 2005 и 2010 года. Тоже пытались идти на поводу у западных кураторов и делали то же самое, что и госпожа Супрун, пока была исполняющей обязанности главного украинского медика», — рассказал собеседник издания.
В Киргизии за минувшие сутки число зараженных выросло до 270 человек. Из 42 новых случаев инфицирования 13 были выявлены у медработников.