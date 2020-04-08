Внефракционный депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Анна Скороход, у которой ранее диагностировали коронавирус, сообщила, что у ее новорожденного сына также выявили заболевание, поэтому их обоих госпитализировали. Об этом 7 апреля она сообщила в своем Teleram-канале

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк написала Скорохрод. Также депутат сообщила, что состояние ребенка было плохим. Кроме того Скороход подозревает, что болеет повторно, поскольку спустя долгое время нормального самочувствия, состояние снова ухудшилось.