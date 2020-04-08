«11-й день карантина — чувствую себя хорошо. 12 повторный тест положительный, хотя чувствую себя нормально, но положительный не только у меня, но и у малыша… С субботнего вечера нахожусь с ребенком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков», — написала Скорохрод.
Также депутат сообщила, что состояние ребенка было плохим. Кроме того Скороход подозревает, что болеет повторно, поскольку спустя долгое время нормального самочувствия, состояние снова ухудшилось.