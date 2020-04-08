Офис генпрокурора Украины вместе с Офисом президента страны планируют передать в суд дело против Сергея Стерненко таким образом, чтобы он получил условный срок. Об этом 8 апреля сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента

Отмечается, что в Офисе президента нашли компромиссный вариант. Офис генпрокурора Украины вручит подозрение и передаст дело в суд.

«В лучших традициях украинского судопроизводства Стерненко дадут условно, признав превышение самообороны», — говорится в сообщении.

В конце мая 2018 года в Одессе неонацист, бывший лидер местного отделения «Правый сектор»* Стерненко в ходе конфликта нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Одесской области Ивану Кузнецову, который скончался на месте.

Также два ранения получил еще один человек — Александр Исайкул. При этом Стерненко и его сожительница записывали происходящее на мобильный телефон.

Поначалу избежать наказания Стерненко помогало покровительство экс-генпрокурора Юрия Луценко, который способствовал его переводу из Одессы в Киев. Неприкосновенные. Как Стерненко и радикалы убивают рейтинг Зеленского © Facebook, Георгий Бариленко

После победы на выборах президента Владимира Зеленского и смены власти в стране расследование дела Стерненко и ряда других резонансных дел против режима Порошенко тормозил новый генпрокурор Руслан Рябошапка, за что в том числе и был снят.

На его место была назначена экс-глава ГБР Ирина Венедиктова, которая неоднократно заявляла, что сможет оперативно довести до суда скандальные производства, которые оказались в подвешенном состоянии при Рябошапке.

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