Отмечается, что в Офисе президента нашли компромиссный вариант. Офис генпрокурора Украины вручит подозрение и передаст дело в суд.
«В лучших традициях украинского судопроизводства Стерненко дадут условно, признав превышение самообороны», — говорится в сообщении.
В конце мая 2018 года в Одессе неонацист, бывший лидер местного отделения «Правый сектор»* Стерненко в ходе конфликта нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Одесской области Ивану Кузнецову, который скончался на месте.
Также два ранения получил еще один человек — Александр Исайкул. При этом Стерненко и его сожительница записывали происходящее на мобильный телефон.
Поначалу избежать наказания Стерненко помогало покровительство экс-генпрокурора Юрия Луценко, который способствовал его переводу из Одессы в Киев.
После победы на выборах президента Владимира Зеленского и смены власти в стране расследование дела Стерненко и ряда других резонансных дел против режима Порошенко тормозил новый генпрокурор Руслан Рябошапка, за что в том числе и был снят.
На его место была назначена экс-глава ГБР Ирина Венедиктова, которая неоднократно заявляла, что сможет оперативно довести до суда скандальные производства, которые оказались в подвешенном состоянии при Рябошапке.
*Деятельность организации запрещена в РФ