Офис генпрокурора предъявил еще одному правоохранителю подозрение в преследовании протестующих во время массовых протестов в Киеве на майдане Независимости в 2013 году. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора

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«Впоследствии он подал в районный суд г. Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое было противоправно удовлетворено судом», — говорится в сообщении.

Как отметили в Офисе генпрокурора, правоохранитель подозревается в совершении уголовных преступлений по шести статьям, в частности — «совершение преступления группой лиц», «превышение власти или служебных полномочий» и «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности».