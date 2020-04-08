Следствие считает, что неназванный следователь безосновательно препятствовал акциям протеста и незаконно задержал участника акций. При этом милиционер прибег к служебному подлогу.
«Впоследствии он подал в районный суд г. Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое было противоправно удовлетворено судом», — говорится в сообщении.
Как отметили в Офисе генпрокурора, правоохранитель подозревается в совершении уголовных преступлений по шести статьям, в частности — «совершение преступления группой лиц», «превышение власти или служебных полномочий» и «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности».