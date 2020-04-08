Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) провел исследование, которое показало, что из-за карантинных ограничений и потери рекламодателей часть украинских СМИ вероятно закроются без поддержки государства уже в мае. Об этом 8 апреля сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко в своем Facebook

«Если власть не поддержит медиа, страдающих из-за кризиса, большинство неолигархических СМИ прекратят существование уже в мае», — заявил главный редактор «Волынской газеты» Владимир Данилюк.

Редактор газеты «Время» Станично-Луганского района Елена Пономарева заявила, что, работая на линии разграничения в Донбассе с 2014 года, издание не успело оправиться от одного кризиса, как оказалось на грани банкротства. По ее словам, если условия станут более жесткими, редакция должна будет прекратить работу, что грозит потерей коллектива и читателей в регионе. Союз журналистов рассказал, как украинские СМИ с трудом приспосабливаются к карантину © goodfon.ru | goodfon.ru | Перейти в фотобанк

В Национальном союзе журналистов Украины выражают солидарность с коллегами, которые продолжают работу при чрезвычайных обстоятельствах объявленного карантина, и подчеркивают необходимость внедрения властью действенных мер по поддержке отечественных СМИ.

«Бросая силы на преодоление эпидемии коронавируса, чиновники должны трезво прогнозировать последствия кризиса для информационной безопасности страны… В конце концов, украинские политики, по примеру британских властей, должны признать журналистов "ключевыми работниками" в ходе борьбы с эпидемией», — написал Томиленко.