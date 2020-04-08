Согласно определению суда, обнародованному Портновым, с соответствующим иском обратилась гражданка Исаевская, которая намерена обжаловать бездеятельность Национального агентства по предотвращению коррупции в расследовании информации о коррупционном нарушении в отношении Порошенко.
«Сегодня по нашему иску в административном суде смогли заморозить крупнейший актив Петра Порошенко — завод "Кузня на Рыбальском"… Это ключевой объект, через который Порошенко отмывал свои преступные доходы… Когда в закон о бюджете вносились изменения для того, чтобы финансировать собственный завод, а потом покупал на этом заводе собственную продукцию втридорога и в острую фазу войны поставлял ее в армию», — сообщил Портнов.
Завод «Кузня на Рыбальском» ранее носил название «Ленинская кузня» и был создан в 1862 году. В 1995 году его приобрел Петр Порошенко. Это предприятие является одним из его крупнейших активов.