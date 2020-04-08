Власти США могут приостановить взносы в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Lenta.ru в среду, 8 апреля

Ранее Трамп обрушился с критикой на ВОЗ: по его мнению, организация уделяла больше внимания Китаю, чем другим странам, и в общей сложности «облажалась».

«ВОЗ получает от США большие объемы средств. Мы собираемся приостановить выделение денег, которые мы тратим на нее», — заявил глава государства.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, США занимает первое место в мире по числу зараженных коронавирусом — в стране было выявлено почти 400 тысяч случаев заболевания, 12,9 тысячи человек скончались.