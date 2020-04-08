Переболевший коронавирусом народный артист РСФСР Лев Лещенко обвинил телеведущего Андрея Малахова в принуждении к нарушению карантина. Об этом артист заявил в эфире программы «60 минут» во вторник, 7 апреля

По словам Лещенко, придя в студию шоу «Привет, Андрей!» незадолго до госпитализации, он не знал, что может кого-то заразить — за время болезни у него не было ни одного характерного симптома COVID-19.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Я Андрею, всем сказал: "Ребят, я приехал только что, я в режиме самоизоляции. На что Андрюша мне просто сказал: "Да ладно, Лев Валерьянович, ну что вы, ну, будем болеть все вместе!» — рассказал артист.

Во вторник, 24 марта, Лещенко с супругой Ириной были госпитализированы в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Коронавирусная инфекция у артиста подтвердилась 26 марта — его состояние ухудшилось, и он попал в реанимацию. Вирус вызвал у Лещенко двустороннюю пневмонию и отек легких.

Артиста выписали из больницы 6 марта.