По словам Лещенко, придя в студию шоу «Привет, Андрей!» незадолго до госпитализации, он не знал, что может кого-то заразить — за время болезни у него не было ни одного характерного симптома COVID-19.
При этом, как утверждает Лещенко, Малахов уговорил его нарушить карантин после заграничной поездки.
«Я Андрею, всем сказал: "Ребят, я приехал только что, я в режиме самоизоляции. На что Андрюша мне просто сказал: "Да ладно, Лев Валерьянович, ну что вы, ну, будем болеть все вместе!» — рассказал артист.
Во вторник, 24 марта, Лещенко с супругой Ириной были госпитализированы в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Коронавирусная инфекция у артиста подтвердилась 26 марта — его состояние ухудшилось, и он попал в реанимацию. Вирус вызвал у Лещенко двустороннюю пневмонию и отек легких.
Артиста выписали из больницы 6 марта.