«По состоянию на 09:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 273 и 256 человек соответственно, хотя за предыдущие сутки столица Украины была в «лидерах».
Еще 198 и 168 случаев зафиксировано в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Киевской области зафиксировано 120 случаев. В остальных регионах зафиксировано меньше 100 случаев. Николаевская область по-прежнему единственная, где коронавирусом люди не болеют. По состоянию на утро 8 апреля в центральную лабораторию поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.