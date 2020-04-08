На Украине с начала эпидемии зафиксировано 1668 случаев коронавируса, 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. Об этом 8 апреля сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сообщении.

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 273 и 256 человек соответственно, хотя за предыдущие сутки столица Украины была в «лидерах».

Еще 198 и 168 случаев зафиксировано в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Киевской области зафиксировано 120 случаев. В остальных регионах зафиксировано меньше 100 случаев. Николаевская область по-прежнему единственная, где коронавирусом люди не болеют. По состоянию на утро 8 апреля в центральную лабораторию поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.