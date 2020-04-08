Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с распространением коронавируса и договорились об углублении политического диалога между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба Токаева 8 апреля

Россия передала Казахстану партию тест-наборов для выявления коронавируса © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк Касым-Жомарт Токаев и Майкл Помпео обсудили вопросы координации международных усилий в борьбе с распространением COVID-19… Глава американской дипломатии подтвердил намерение Вашингтона наращивать двустороннее взаимодействие в целях скорейшей нейтрализации пандемии и преодоления ее последствий», — говорится в сообщении.

В свою очередь казахстанский президент отметил, что Нур-Султан также готов оказать практическое содействие и помощь странам Центральной Азии в обеспечении их эпидемиологической и продовольственной безопасности.

Отметив, что Казахстан и США и впредь будут наращивать стратегическое партнерство, собеседники подтвердили важность продолжения тесной совместной работы в деле сохранения стабильности и безопасности в регионе.

Good to speak with Kazakhstani President @TokayevKZ and reinforce our strategic relations and cooperation to contain the #COVID19 pandemic through the longstanding partnership between @CDCgov and #Kazakhstan’s Health Ministry. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 7, 2020

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 1,4 миллиона случаев заражения, более 82 тысяч из которых стали летальными.