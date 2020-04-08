По словам Ханта, подобная тенденция наблюдается уже три дня подряд.

«Этот (показатель — ред.) может вырасти в любой момент. Но на самом деле это говорит о том, что мы укрепляем полученные успехи с точки зрения выравнивания прямой», — заявил министр.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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Он также отметил, что замедлить распространение коронавируса помогло закрытие границ. Основная задача сейчас — взять под контроль передачу заболевания внутри страны.

Согласно последним данным, в Австралии зафиксировано 5977 случаев заражения коронавирусом, 49 человек скончались.

 

 