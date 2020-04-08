В Австралии скорость передачи коронавируса снизилась до 2%. Об этом в среду, 8 апреля, заявил министр здравоохранения страны Грег Хант, передает Sky News Australia

По словам Ханта, подобная тенденция наблюдается уже три дня подряд.

«Этот (показатель — ред.) может вырасти в любой момент. Но на самом деле это говорит о том, что мы укрепляем полученные успехи с точки зрения выравнивания прямой», — заявил министр.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, в Австралии зафиксировано 5977 случаев заражения коронавирусом, 49 человек скончались.