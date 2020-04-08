Олигарх и владелец СКМ Ринат Ахметов за год потерял 3,6 млрд долларов и 600 позиций в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes, однако продолжает оставаться самым богатым человеком на Украине. Обновленный рейтинг был опубликован на днях на сайте издания

Ринат Ахметов. Биографическая справка © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк оценивается в 2,4 млрд долларов. Он опустился на 875-ю строчку в рейтинге с 272-й, которую занимал годом ранее.

В список также вошли: основатель EastOne Виктор Пинчук (1,3 млрд, 1613-е место), участники группы «Приват» Геннадий Боголюбов (1,2 млрд, 1730-е место) и Игорь Коломойский (1 млрд, 1990-е место), владелец МХП Юрий Косюк (1,1 млрд, 1851-е) и основатель Ferrexpo Константин Жеваго (1 млрд долларов, 1990-е место). По сравнению с прошлогодней оценкой, каждый из них, кроме Боголюбова, потерял 100-500 миллионов долларов. Вадим Новинский в рейтинге больше не значится миллиардером.

В целом, в 2020 году в рейтинг Forbes вошли на 58 человек меньше, чем год назад — 2095 миллиардеров. Половина из них за год стали беднее. Суммарное состояние участников рейтинга составило 8 трлн долларов, что на 700 млрд долларов меньше, чем в 2019 году.