Соединенные Штаты Америки проводят испытания 10 лекарств для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил во время брифинга в Белом доме, передает «112 Украина» 8 апреля

В США появились признаки «выравнивания» ситуации с коронавирусом — Пенс © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Мы делаем все, что в наших силах, для того чтобы обеспечить поставки медицинских товаров и ускорить производство жизненно необходимых лекарств», — заявил Трамп.

По его словам, в настоящий момент в США проводят испытания 10 лекарств, а в ближайшее время последуют еще 15.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что в крупных американских городах, а именно в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Новом Орлеане, Детройте и Чикаго, где складывается наиболее сложная ситуация с пандемией коронавируса, появляются признаки ее улучшения.