Согласно официальным данным, на сегодняшний день в США зафиксировано почти 400 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 12,9 тысячи из которых стали летальными.
«Мы делаем все, что в наших силах, для того чтобы обеспечить поставки медицинских товаров и ускорить производство жизненно необходимых лекарств», — заявил Трамп.
По его словам, в настоящий момент в США проводят испытания 10 лекарств, а в ближайшее время последуют еще 15.
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что в крупных американских городах, а именно в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Новом Орлеане, Детройте и Чикаго, где складывается наиболее сложная ситуация с пандемией коронавируса, появляются признаки ее улучшения.