Депутаты Верховной Рады хотят воспользоваться кризисом на Украине, связанным с эпидемией коронавируса, чтобы принять закон о легализации марихуаны. Об этом 8 апреля сообщает Telegram-канал «Легитимный»

«Определенные группы влияния хотят воспользоваться экономическим кризисом, который нарастает в Украине из-за коронавируса, и продавить законопроект о легализации в Украине медицинского каннабиса (марихуаны)», — говорится в сообщении.