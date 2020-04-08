«Определенные группы влияния хотят воспользоваться экономическим кризисом, который нарастает в Украине из-за коронавируса, и продавить законопроект о легализации в Украине медицинского каннабиса (марихуаны)», — говорится в сообщении.
«Определенные группы влияния хотят воспользоваться экономическим кризисом, который нарастает в Украине из-за коронавируса, и продавить законопроект о легализации в Украине медицинского каннабиса (марихуаны)», — говорится в сообщении.
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