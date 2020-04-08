Бездомный нанес несовместимые с жизнью ранения лидеру рок-группы «Лесик Band» Александру Дацюку, трагедия произошла накануне на улице Львова. Об этом 8 апреля сообщает Нацполиция Львовской области

Полиция не сообщила имя погибшего, однако о том, что это Дацюк, рассказал в Facebook руководитель общественной организации «Варта-1» Игорь Зинкевич.

«На ул. Героев УПА, 76, на остановке бывшего завода "Кинескоп", мужчина (со слов полиции, бездомный) напал и подрезал Лесика из группы "Лесик Band" (Александр Дацюк), полиция задержала мужчину и изъяла нож, проводят следственные действия», — поделился Зинкевич.

Дацюк получил два проникающих ранения в область сердца. Нападавшего опознали, он задержан. Смерть отца подтвердила дочь Дацюка Кристина на своей странице в Facebook. Она отметила, что пышных прощаний не будет в связи с карантином.

По факту произошедшего следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.