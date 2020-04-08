«Сегодня человечество оказалось на перепутье. Уникальность нынешней ситуации в том, что эти идущие чередой проблемы, прежде никогда не затрагивавшие столь многих аспектов геополитики, экономики, экологии, общественной жизни, теперь начали менять и сам формат межгосударственных отношений», — отметил Назарбаев.
По его словам, еще вчера некоторые страны создавали взаимные барьеры, сегодня же — протягивают друг другу руку помощи. Назарбаев считает, что мировым державам необходимо извлечь уроки из сложившейся ситуации.
«Именно сейчас нам нужна новая политика, которая вдохновляла бы всю человеческую цивилизацию на развитие, а не на создание препятствий», — подчеркнул первый глава республики.
Согласно последним данным, в Казахстане зафиксировано 704 случая заражения коронавирусом, шесть пациентов скончались, 51 — выздоровели. С 15 марта по 15 апреля в республике действует режим чрезвычайного положения.