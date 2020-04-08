Пандемия COVID-19 изменит формат отношений между государствами во всем мире, считает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом он написал в своей статье, опубликованной на сайте экс-главы республики в среду, 8 апреля

«Сегодня человечество оказалось на перепутье. Уникальность нынешней ситуации в том, что эти идущие чередой проблемы, прежде никогда не затрагивавшие столь многих аспектов геополитики, экономики, экологии, общественной жизни, теперь начали менять и сам формат межгосударственных отношений», — отметил Назарбаев.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Именно сейчас нам нужна новая политика, которая вдохновляла бы всю человеческую цивилизацию на развитие, а не на создание препятствий», — подчеркнул первый глава республики.

Согласно последним данным, в Казахстане зафиксировано 704 случая заражения коронавирусом, шесть пациентов скончались, 51 — выздоровели. С 15 марта по 15 апреля в республике действует режим чрезвычайного положения.