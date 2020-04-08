Согласно официальным данным, на сегодняшний день в США зафиксировано почти 400 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 12,9 тысяч из которых стали летальными.
«По первым цифрам, которые мы получаем, из большого Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго <…>, появляются некоторые признаки выравнивания, прогресса», — сообщил Пенс.
В связи с этим он призвал всех американцев «удвоить свои усилия и сделать все возможное» для того, чтобы защитить себя и своих сограждан от вируса.
Пандемия коронавируса охватила более 180 стран. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о более чем 1,4 миллионах больных COVID-19, из которых свыше 82 тысяч скончались.