Вице-президент США Майк Пенс заявил, что в крупных американских городах, где складывается наиболее сложная ситуация с пандемией коронавируса, появляются признаки улучшения, передает РИА Новости 8 апреля

Несмотря на коронавирус: Висконсин стал первым штатом США, где первичные выборы прошли в условиях пандемии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«По первым цифрам, которые мы получаем, из большого Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго <…>, появляются некоторые признаки выравнивания, прогресса», — сообщил Пенс.

В связи с этим он призвал всех американцев «удвоить свои усилия и сделать все возможное» для того, чтобы защитить себя и своих сограждан от вируса.

Пандемия коронавируса охватила более 180 стран. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о более чем 1,4 миллионах больных COVID-19, из которых свыше 82 тысяч скончались.