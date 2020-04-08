Во вторник, 7 апреля, в американском штате Висконсин прошли первичные выборы по выдвижению делегатов на национальные съезды Демократической и Республиканской партий. Об этом сообщила телекомпания CNN

Коронавирус затронул и президентские выборы в США © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк Тони Эверс издал распоряжение о переносе выборов на 9 июня, однако Верховный суд штата вечером 6 апреля заблокировал это решение.

В итоге, первичные выборы прошли в условиях пандемии коронавируса. Комиссия по выборам в Висконсине совместно с департаментом здравоохранения штата разработала специальные процедуры для голосования, призванные свести к минимуму контакты между избирателями и сотрудниками избиркомов.

Так, в помещениях избирательных участков была разметка для очередей с тем, чтобы избиратели не приближались друг к другу ближе 2 м, также было установлено максимальное число людей, которые могут находиться в помещении одновременно. Кроме того, от избирателей потребовали дезинфицировать руки до и после заполнения бюллетеней.

Таким образом, Висконсин стал первым в США штатом, где голосование прошло в условиях распространения коронавируса. В связи с тем, что часть сотрудников избирательных комиссий не вышла на работу, около 300 военнослужащих Нацгвардии штата оказывали содействие в проведении голосования.

Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента от демократов, заявил, что рассчитывает на победу на состоявшихся первичных выборах.

«Все зависит от того, какой была явка. Я думаю, что для меня эти выборы были удачными, но подождем результатов», — сказал он.

Итоги первичных выборов в Висконсине не будут оглашены до 13 апреля — даты истечения срока подсчета бюллетеней, направленных по почте.

Ранее Национальный комитет Демократической партии решил перенести сроки проведения общепартийного съезда в Милуоки (штат Висконсин) с 13-16 июля на неделю, которая начнется 17 августа.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 378 тысяч случаев заражения коронавирусом, 12 тысяч из которых стали летальными.