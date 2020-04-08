Президент Владимир Зеленский в очередном обращении вечером 7 апреля к нации попросил граждан Украины с пониманием отнестись к мерам жесткого карантина

По его словам, наступило время, когда приоритетом должны стать не демократические ценности и свободы, а здоровье и жизнь целой нации.

«Сегодня именно такое время. Давайте не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они — важны и нужны для вашей же безопасности», — сказал глава государства.

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По словам Зеленского, на этой неделе как минимум семи самолетов из Китая и Южной Кореи доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы.

Ежедневный объем выпуска медицинских масок на Украине достиг 900 тысяч штук.