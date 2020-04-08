По его словам, наступило время, когда приоритетом должны стать не демократические ценности и свободы, а здоровье и жизнь целой нации.
«Сегодня именно такое время. Давайте не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они — важны и нужны для вашей же безопасности», — сказал глава государства.
Правительство Украины с 6 апреля ужесточило условия карантина. Теперь выходить на улицу без маски запрещается, С собой украинцы должны всегда носить документы, передвигаться по улице в группе более двух человек запрещено, исключение делается лишь для семей с детьми.
По словам Зеленского, на этой неделе как минимум семи самолетов из Китая и Южной Кореи доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы.
Ежедневный объем выпуска медицинских масок на Украине достиг 900 тысяч штук.