Добыча нефти может снизиться до 10 миллионов баррелей в сутки в конце 2020 года. Об этом говорится в материалах ОПЕК, передает 7 апреля Bloomberg

В четверг. 9 апреля, состоится заседание ОПЕК+, участники которого рассмотрят возможности нового сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке.

После это последует встреча министров энергетики стран «большой двадцатки» по стабильности энергорынков. По данным РИА Новости, итоговое решение ОПЕК+ будет зависеть от результатов последующих переговоров глав минэнерго G20.

Доживем до понедельника. Что происходит с ценами на нефть и каковы позиции США и России © REUTERS, Todd Korol/File Photo

Цены на нефть после того, как сделка была отменена, обвалились. Третьего апреля президент РФ Владимир Путин назвал причинами их падения как ситуацию с коронавирусом, так и выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ею добычи и заявление о готовности предоставить скидки на нефть.