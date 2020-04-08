Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Южной Корее зафиксировано более 10,3 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 200 из которых стали летальными.
«Южная Корея рассматривает вариант использования электронных браслетов для самоизолированных людей, чтобы предотвратить их выход на улицу», — говорится в сообщении.
О вероятности такого шага заявил старший сотрудник Министерства здравоохранения Юн Тэ Хо.
Ранее правительство Южной Кореи запустило мобильное приложение для мониторинга людей в самоизоляции, но были случаи, когда люди оставляли свои телефоны дома или отключали функцию GPS.
Начиная с воскресенья, 5 апреля, правительство также усилило меры против людей, которые нарушают двухнедельную изоляцию или предоставляют ложную информацию в процессе карантина, в виде ограничения свободы на срок до 1 года или 10 миллионов вон ($8172) штрафа.