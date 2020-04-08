Южная Корея рассматривает возможность использования электронных браслетов для предотвращения выхода на улицу людей, находящихся в самоизоляции, передает Yonhap News Agency 7 апреля

Украина не сможет повторить успех Южной Кореи в борьбе с коронавирусом — инфекционист © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

«Южная Корея рассматривает вариант использования электронных браслетов для самоизолированных людей, чтобы предотвратить их выход на улицу», — говорится в сообщении.

О вероятности такого шага заявил старший сотрудник Министерства здравоохранения Юн Тэ Хо.

Ранее правительство Южной Кореи запустило мобильное приложение для мониторинга людей в самоизоляции, но были случаи, когда люди оставляли свои телефоны дома или отключали функцию GPS.

Начиная с воскресенья, 5 апреля, правительство также усилило меры против людей, которые нарушают двухнедельную изоляцию или предоставляют ложную информацию в процессе карантина, в виде ограничения свободы на срок до 1 года или 10 миллионов вон ($8172) штрафа.