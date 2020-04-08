Российские военные провели дезинфекцию в домах престарелых в трех городах на севере Италии, в Ломбардии. Об этом 8 апреля сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России

За три дня военнослужащие, прибывшие в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом, обработали пансионаты для пожилых в городах Кальчо, Чивидате-аль-Пьяно, Колоньо-аль-Серио.

«Обработано более 37 зданий и сооружений, более 220 тыс. квадратных метров внутренних помещений, дорог с твёрдым покрытием — более 20 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.

Всего военные из России дезинфицировали дома для престарелых в 33 городах Италии.

С понедельник российские военные врачи и их итальянские коллеги ведут прием больных в полевом госпитале на 142 койки, развернутом в городе Бергамо. Там дежурят восемь бригад из 32 российских специалистов.